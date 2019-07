மாநில செய்திகள்

நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய 22-ந்தேதி ‘சந்திரயான்-2’ விண்ணில் பாய்கிறது இஸ்ரோ அறிவிப்பு + "||" + Chandrayaan-2 on the 22nd The sky flows ISRO Announcement

நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய 22-ந்தேதி ‘சந்திரயான்-2’ விண்ணில் பாய்கிறது இஸ்ரோ அறிவிப்பு