தமிழ்மொழியில் நாகரிகம், பண்பாடு பற்றி வெளியிடும் பத்திரிகைகளுக்கு சி.பா.ஆதித்தனார் பெயரில் விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் என்று சட்டசபையில் அறிவிப்பு + "||" + Award in the name of S. P. Adithanar Will be paid annually Notice in the Assembly

