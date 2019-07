மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கானதனி அதிகாரிகளின் பதவிக்காலம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்புசட்டசபையில் மசோதா தாக்கல் + "||" + For Local Authorities The 6-month extension of the term of individual officials

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கானதனி அதிகாரிகளின் பதவிக்காலம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்புசட்டசபையில் மசோதா தாக்கல்