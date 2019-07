மாநில செய்திகள்

சட்ட விரோதமாகநிலத்தடி நீர் எடுப்பது தொடர்பாக எத்தனை புகார்கள் வந்தன?அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + How many complaints have been made about groundwater?

சட்ட விரோதமாகநிலத்தடி நீர் எடுப்பது தொடர்பாக எத்தனை புகார்கள் வந்தன?அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு