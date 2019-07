மாநில செய்திகள்

குழந்தையாக இருந்தபோதுஎச்.ஐ.வி. ரத்தம் ஏற்றப்பட்ட வாலிபருக்கு ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடுசென்னை கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + He was diagnosed with HIV when he was a child. For the blood-loaded plaintiff Rs 20 lakh compensation

