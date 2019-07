மாநில செய்திகள்

சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து சந்திரயான்-2 இன்று விண்ணில் பாய்கிறது நிலவின் தென் பகுதியில் இறங்கி ஆய்வு செய்யும் + "||" + Next to Chennai From Sriharikota Chandrayaan-2 will be launched today

