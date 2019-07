மாநில செய்திகள்

உன் வார்த்தைகள் முழக்கு - நீ வடக்கிலே கிழக்கு: எம்.பி.யாக பதவியேற்ற வைகோவுக்கு கவிஞர் வைரமுத்து வாழ்த்து + "||" + For Vaiko, who was sworn in as MP Congratulations to the poet Vairamuthu

உன் வார்த்தைகள் முழக்கு - நீ வடக்கிலே கிழக்கு: எம்.பி.யாக பதவியேற்ற வைகோவுக்கு கவிஞர் வைரமுத்து வாழ்த்து