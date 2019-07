மாநில செய்திகள்

வேலூர் மக்களவைத் தேர்தல் - வரும் 27-ம் தேதி முதல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் + "||" + Vellore Lok Sabha Election Chief Minister Edappadi Palanisamy campaign from the 27th

வேலூர் மக்களவைத் தேர்தல் - வரும் 27-ம் தேதி முதல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்