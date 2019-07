மாநில செய்திகள்

வடபழனி பணிமனையில் பயங்கரம் பஸ் மோதி சுவர் இடிந்தது; 2 பேர் பலி 6 பேர் காயம் + "||" + The bus collided with the wall

வடபழனி பணிமனையில் பயங்கரம் பஸ் மோதி சுவர் இடிந்தது; 2 பேர் பலி 6 பேர் காயம்