மாநில செய்திகள்

தேசிய மருத்துவ மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + To the National Medical Bill We protested in Parliament Interview with Minister Vijayabaskar

தேசிய மருத்துவ மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி