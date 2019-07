மாநில செய்திகள்

கொடைக்கானல் மலைப் பகுதியில் விளையும் வெள்ளைப்பூண்டுக்கு புவிசார் குறியீடு + "||" + Kodaikanal In the mountain region to Garlic Geographic Code

கொடைக்கானல் மலைப் பகுதியில் விளையும் வெள்ளைப்பூண்டுக்கு புவிசார் குறியீடு