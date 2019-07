மாநில செய்திகள்

11-ம் வகுப்பு படிக்கும் அனைத்து மாணவ- மாணவிகளுக்கும் தொடர்ந்து விலையில்லா மிதிவண்டி தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + For all student- students Free bicycle continues Announcement of Government of Tamil Nadu

