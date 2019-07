மாநில செய்திகள்

இரவு-பகல் பாராமல் பணியாற்றும்அரசு டாக்டர்களுக்கு அதிக ஊதியம் வழங்க வேண்டும்ஐகோர்ட்டு கருத்து + "||" + Working night and day For government doctors We need to pay more

