மாநில செய்திகள்

பேரிடர் காலங்களில் மத்திய அரசு அளிக்கும் உதவிகள் போதுமானதாக இல்லை தலைமைச்செயலாளர் கே.சண்முகம் பேச்சு + "||" + The central government will provide Help are not enough Chief Secretary K.Shanmugam Speech

பேரிடர் காலங்களில் மத்திய அரசு அளிக்கும் உதவிகள் போதுமானதாக இல்லை தலைமைச்செயலாளர் கே.சண்முகம் பேச்சு