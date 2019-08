மாநில செய்திகள்

தீரன் சின்னமலைக்கு வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + To Theeran Chinamalai A bronze statue will be erected Minister Sengottaiyan

தீரன் சின்னமலைக்கு வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்