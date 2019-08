மாநில செய்திகள்

எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். போன்ற மருத்துவ படிப்பை பாதியில் நிறுத்தினால் ரூ.10 லட்சம் அபராதம் + "||" + MPBS, BDS Medical study If you stop in half Rs 10 lakh fine

எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். போன்ற மருத்துவ படிப்பை பாதியில் நிறுத்தினால் ரூ.10 லட்சம் அபராதம்