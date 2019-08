மாநில செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பிறப்பு-இறப்பு சான்றிதழ் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் + "||" + Birth and Death Certificate Upload to the website

சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பிறப்பு-இறப்பு சான்றிதழ் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம்