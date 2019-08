மாநில செய்திகள்

இரண்டாம் பசுமை புரட்சியை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்திட தமிழக அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது- முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + To launch the second Green Revolution in Tamil Nadu The Government of Tamil Nadu is active Chief Minister Palanisamy

இரண்டாம் பசுமை புரட்சியை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்திட தமிழக அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது- முதல்வர் பழனிசாமி