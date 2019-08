மாநில செய்திகள்

சிவில் சர்வீஸ் பணிகளில் தேர்வானவர்களுக்கு பாராட்டு விழா அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பங்கேற்பு + "||" + Appreciation Ceremony for those who are selected for Civil Service

சிவில் சர்வீஸ் பணிகளில் தேர்வானவர்களுக்கு பாராட்டு விழா அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பங்கேற்பு