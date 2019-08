மாநில செய்திகள்

கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்டும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The Karnataka government should abandon its Megadadu Dam project

