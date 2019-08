மாநில செய்திகள்

பிரணாப் முகர்ஜிக்கு பாரத ரத்னா விருது:மத்திய அரசுக்கு சரத்குமார் பாராட்டு + "||" + Bharat Ratna Award to Pranab Mukherjee To the federal government Appreciation of Sarathkumar

பிரணாப் முகர்ஜிக்கு பாரத ரத்னா விருது:மத்திய அரசுக்கு சரத்குமார் பாராட்டு