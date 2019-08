மாநில செய்திகள்

அத்திவரதர் சிலை உள்ள குளத்தைஎதிர்காலத்தில் சுத்தமாக பராமரிக்க என்ன நடவடிக்கை?ஐகோர்ட்டு கேள்வி