மாநில செய்திகள்

கேரள மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ‘அத்தியாவசிய பொருட்களை அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்’ மு.க.ஸ்டாலின் தகவல்