மாநில செய்திகள்

வேலூரில் விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த மழை: வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் - பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Rain in Vellore Due to water entering the houses The general public is Avadi

வேலூரில் விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த மழை: வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் - பொதுமக்கள் அவதி