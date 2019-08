மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச 2 ஆயிரம் வார்த்தைகள் கொண்ட சி.டி. - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Government school students Speak in English Cd with Information by Minister KA Sengottaiyan

