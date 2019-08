மாநில செய்திகள்

‘சிறு தவறுகளுக்காக வக்கீல்களை கடுமையாக தண்டிக்கக்கூடாது’ பார் கவுன்சிலுக்கு, சுப்ரீம்கோர்ட்டு நீதிபதி அறிவுரை + "||" + To the Bar Council Advice from Supreme Court Judge

‘சிறு தவறுகளுக்காக வக்கீல்களை கடுமையாக தண்டிக்கக்கூடாது’ பார் கவுன்சிலுக்கு, சுப்ரீம்கோர்ட்டு நீதிபதி அறிவுரை