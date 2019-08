மாநில செய்திகள்

ஆம்பூர் பகுதியை புரட்டிப்போட்ட மழை: 2 ஆயிரம் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது + "||" + Ambur area rain 2 thousand homes The floods were all around

