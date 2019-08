மாநில செய்திகள்

5 நாட்கள் மழை பெய்த போதிலும் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் நீர்மட்டம் உயரவில்லை + "||" + Chennai In lakes providing drinking water The water level did not rise

5 நாட்கள் மழை பெய்த போதிலும் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் நீர்மட்டம் உயரவில்லை