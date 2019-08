மாநில செய்திகள்

நிர்வாகத்தில் ஜெயலலிதா போல் எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுகிறார் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் சொல்கிறார் + "||" + Like Jayalalithaa Edappadi Palanisamy is acting Minister RP Udayakumar says

நிர்வாகத்தில் ஜெயலலிதா போல் எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுகிறார் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் சொல்கிறார்