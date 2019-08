மாநில செய்திகள்

பால் விலை உயர்வு எதிரொலி: ஆவின் ஐஸ்கிரீம், இனிப்புகள் விலை உயருகிறது + "||" + Milk prices rise Ice cream, The price of sweets goes up

பால் விலை உயர்வு எதிரொலி: ஆவின் ஐஸ்கிரீம், இனிப்புகள் விலை உயருகிறது