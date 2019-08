மாநில செய்திகள்

‘தோஹா’ ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெள்ளி பதக்கம்: தமிழக வீரர் ஆரோக்கிய ராஜீவுக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதியுதவி - மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Tamil Nadu player Arokyaraju to Sponsored by Rs 5 lakh Presented by MK Stalin

‘தோஹா’ ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெள்ளி பதக்கம்: தமிழக வீரர் ஆரோக்கிய ராஜீவுக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதியுதவி - மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்