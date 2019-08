மாநில செய்திகள்

எம்.பி.பி.எஸ். படிப்புக்கான சேர்க்கை : 126 மருத்துவ மாணவர்களுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்-பதில் அளிக்க உத்தரவு + "||" + MBBS. Admission to study 126 for medical students High Court notice Order to answer

எம்.பி.பி.எஸ். படிப்புக்கான சேர்க்கை : 126 மருத்துவ மாணவர்களுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்-பதில் அளிக்க உத்தரவு