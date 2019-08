மாநில செய்திகள்

சிறப்பு ஆசிரியர் பணிக்கு பட்டயப்படிப்பு படித்தவர்களையும் பரிசீலிக்க வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Special Teacher Work Chartered graduates should also be considered Madurai High Court Order

