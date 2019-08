மாநில செய்திகள்

'தி.மு.க.- காங்கிரஸ் கூட்டணி சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறும்’ ராஜீவ்காந்தி பிறந்தநாள் விழாவில் - முகுல் வாஸ்னிக் பேச்சு + "||" + DMK Congress Alliance Will win the Assembly election Talk by MUKUL WASNIK

'தி.மு.க.- காங்கிரஸ் கூட்டணி சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறும்’ ராஜீவ்காந்தி பிறந்தநாள் விழாவில் - முகுல் வாஸ்னிக் பேச்சு