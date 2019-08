மாநில செய்திகள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்துக்கு3-வது அணு உலைக்கான தளவாடங்கள் வந்தடைந்தன + "||" + To the Kudankulam Nuclear Power Station The logistics for the 3rd reactor arrived

