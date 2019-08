மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில்நோயாளிகளை சந்திக்க வரும் பார்வையாளர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுதொடர் திருட்டு சம்பவத்தால் அதிரடி + "||" + At Rajiv Gandhi Government Hospital New restriction for visitors to visit patients

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில்நோயாளிகளை சந்திக்க வரும் பார்வையாளர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுதொடர் திருட்டு சம்பவத்தால் அதிரடி