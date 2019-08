மாநில செய்திகள்

சந்திரயான்-2 நிலவில் இறங்குவதை அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறார்கள் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேட்டி + "||" + Chandrayaan -2 Landing on the moon Everyone is expecting Interview with ISRO President Shivan

சந்திரயான்-2 நிலவில் இறங்குவதை அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறார்கள் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேட்டி