மாநில செய்திகள்

கிருஷ்ணா நதி நீர் ஒப்பந்தபடி: 2-வது தவணையாக 4 டி.எம்.சி. தண்ணீர் திறக்க தமிழக அரசு கோரிக்கை - கால்வாயை சீரமைக்க ரூ.350 கோடி கேட்கிறது ஆந்திரா + "||" + As the 2nd Installment 4 TMC. Open the water Government of Tamil Nadu demands To align the canal Rs. 350 crore

கிருஷ்ணா நதி நீர் ஒப்பந்தபடி: 2-வது தவணையாக 4 டி.எம்.சி. தண்ணீர் திறக்க தமிழக அரசு கோரிக்கை - கால்வாயை சீரமைக்க ரூ.350 கோடி கேட்கிறது ஆந்திரா