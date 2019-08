மாநில செய்திகள்

காவிரி நீர் வரத்தால் வீராணம் ஏரி நிரம்புகிறது: சென்னைக்கு வினாடிக்கு 30 கனஅடி தண்ணீர் வருகிறது + "||" + If the Cauvery water comes Veeranam lake Filling

காவிரி நீர் வரத்தால் வீராணம் ஏரி நிரம்புகிறது: சென்னைக்கு வினாடிக்கு 30 கனஅடி தண்ணீர் வருகிறது