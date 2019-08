மாநில செய்திகள்

சிறப்பாக பணியாற்றிய 500 டாக்டர்களுக்கு விருது, பாராட்டு சான்றிதழ் அமைச்சர் டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார் + "||" + For 500 doctors Award, Certificate of Appreciation Presented by Minister Dr. C. Vijayabaskar

சிறப்பாக பணியாற்றிய 500 டாக்டர்களுக்கு விருது, பாராட்டு சான்றிதழ் அமைச்சர் டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார்