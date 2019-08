மாநில செய்திகள்

துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு சென்னை வந்தார் விமான நிலையத்தில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு + "||" + Vice President Venkaiah Naidu He came to Chennai

துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு சென்னை வந்தார் விமான நிலையத்தில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு