மாநில செய்திகள்

தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தும் ‘நெட்’ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியீடு: அடுத்த மாதம் 9-ந்தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Release Notice for NET Exam Apply from 9th of next month

தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தும் ‘நெட்’ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியீடு: அடுத்த மாதம் 9-ந்தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்