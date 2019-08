மாநில செய்திகள்

தென்மேற்கு பருவகாற்றால் நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், தேனியில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + If the Southwest Monsoon Opportunity for heavy rains Meteorological Center Information

தென்மேற்கு பருவகாற்றால் நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், தேனியில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்