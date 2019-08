மாநில செய்திகள்

தொடக்க கல்வியை கட்டாயம் தாய்மொழியில் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் வெங்கையாநாயுடு பேச்சு + "||" + Primary Education Must be taught in tongues The talk of Venkayanayudu

