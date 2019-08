மாநில செய்திகள்

சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் தனக்கு ஒத்துழைக்க மறுப்பதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் பொன்மாணிக்கவேல் புகார் + "||" + Ponmanikkavel complained to the High Court that the idol smuggling unit refused to cooperate with him.

சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் தனக்கு ஒத்துழைக்க மறுப்பதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் பொன்மாணிக்கவேல் புகார்