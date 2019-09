மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் வெளிநாட்டு பயணத்தில் எந்த மர்மமும் இல்லை - துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி + "||" + There is no mystery in the chief minister's overseas trip - O.Pannirselvam

முதல்-அமைச்சர் வெளிநாட்டு பயணத்தில் எந்த மர்மமும் இல்லை - துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி