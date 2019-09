மாநில செய்திகள்

சவால்களை எதிர்கொள்வது எனது குணம் தெலுங்கானா கவர்னராக சட்டப்படி பணியாற்றுவேன் - டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + As the Governor of Telangana I will serve as law Dr. Thamilizai Soundararajan

சவால்களை எதிர்கொள்வது எனது குணம் தெலுங்கானா கவர்னராக சட்டப்படி பணியாற்றுவேன் - டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்