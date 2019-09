மாநில செய்திகள்

41 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்; 37,300 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வெளிநாடு பயணம் பற்றி - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை + "||" + Memorandum of Understanding with 41 Companies Travel abroad for employment Report of Chief-Minister Edappadi Palanisamy

41 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்; 37,300 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வெளிநாடு பயணம் பற்றி - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை