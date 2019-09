மாநில செய்திகள்

அதிக அபராதம், சிறைத் தண்டனையுடன் கூடியபுதிய மோட்டார் வாகன சட்டம், தமிழகத்தில் அமலாவது எப்போது? + "||" + When will the new Motor Vehicle Act come into force in Tamil Nadu?

அதிக அபராதம், சிறைத் தண்டனையுடன் கூடியபுதிய மோட்டார் வாகன சட்டம், தமிழகத்தில் அமலாவது எப்போது?