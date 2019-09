மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற லோக் அதாலத்தில் 65 ஆயிரம் வழக்குகள் தீர்வு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.250 கோடி கிடைத்தது + "||" + Held in Tamil Nadu In the Lok Adalat 65 thousand cases settled

